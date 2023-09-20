Российские военные уничтожили под Херсоном украинскую лодку с четырьмя боевиками и миномётный расчёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка противника с 4 боевиками ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчёт и боекомплект к нему. Пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, двое ранены.
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