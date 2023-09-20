Ходаковский напомнил свой прогноз о заходе армии Польши на Западную Украину: раздел отложился

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Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспомнил свой прогноз, который он сделал в самом начале спецоперации. Тогда он предположил, что активность армии Польши закончится её заходом на западные территории Украины с "благородной миссией" спасти от русских то, что ещё можно спасти.

Фото: www.flickr.com/photos/usarmyeurope_images

"События начали развиваться по собственному сценарию, и раздел Украины отложился. Зашли бы они в случае нашего масштабного успеха, или нет — этого, конечно, утверждать никто не может, — но мы же любим поиграть в конспирологию?" — отметил комбат в своём Telegram-канале.

По его мнению, сейчас расклад таков: с одной стороны, малый успех Украины в наступлении при высокой степени истощения, а с другой — есть надежда, что контрактники, которые прибывают ежедневно по указанным адресам, но не попадают на передовую, техника и вооружение, которые каждый день сходят с конвейеров, но не попадают на передовую, лидер Северной Кореи, который был в гостях, и который мог обещать России боеприпасы, например, — всё это не зря и не просто так. И где-то и при каких-то обстоятельствах должно будет примениться.

"И да, — снова поляки подтягивают войска к границе, а на сессии ООН Зеленский и Дуда выступили со взаимными обвинениями", — заключил комбат.