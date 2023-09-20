Алиев назвал Блинкену условие окончания операции в Карабахе: сдача ВС Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Госдеп США, что боевые действия в Нагорном Караване остановятся после того, как армянские подразделения сложат оружие.

Фото: Оpenverse

"Алиев заявил Блинкину, что операция Баку в Карабахе будет остановлена после сдачи оружия армянскими ВС", — цитирует администрацию Алиева агентство РИА Новости.

Там уточнили, что телефонный разговор политиков состоялся по инициативе американской страны.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что непризнанная республика могла приобрести "особый статус", но премьер-министр Армении Никол Пашинян официально признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.