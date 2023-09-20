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Палата представителей США потребует от Зеленского отчёт по миллиардам для ВСУ

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Мир

Палата представителей США не намерена гарантировать Киеву новый транш помощи, заявил спикер ведомства Кевин Маккарти. По его словам, более того, он собирается потребовать от президента Украины Владимира Зеленского полный отчёт о тратах денег американских налогоплательщиков.

Палата представителей США потребует от Зеленского отчёт по миллиардам для ВСУ
Фото: edition.cnn.com

Как уточнил Маккарти, Палата представителей ничего не должна гарантировать Зеленскому.

"Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчётность о деньгах, которые мы уже потратили, каков план достижения победы", — заявил спикер на брифинге.

Как уточнил Маккарти, это не значит, что США меняют курс по поддержке Киева, однако американские налогоплательщики хотели бы знать, куда уходят их деньги.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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