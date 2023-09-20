Палата представителей США потребует от Зеленского отчёт по миллиардам для ВСУ

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Палата представителей США не намерена гарантировать Киеву новый транш помощи, заявил спикер ведомства Кевин Маккарти. По его словам, более того, он собирается потребовать от президента Украины Владимира Зеленского полный отчёт о тратах денег американских налогоплательщиков.

Фото: edition.cnn.com

Как уточнил Маккарти, Палата представителей ничего не должна гарантировать Зеленскому.

"Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчётность о деньгах, которые мы уже потратили, каков план достижения победы", — заявил спикер на брифинге.

Как уточнил Маккарти, это не значит, что США меняют курс по поддержке Киева, однако американские налогоплательщики хотели бы знать, куда уходят их деньги.