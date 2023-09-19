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Суд в Китае приговорил женщину к смертной казни за похищение и продажу детей

2:12
Мир

Суд города Гуйян в южной китайской провинции Гуйчжоу вынес приговорил к смертной казни женщину, которая была осуждена за похищение и последующую продажу 11 детей, сообщает газета South China Morning Post.

Суд в Китае приговорил женщину к смертной казни за похищение и продажу детей
Фото: Openverse

Исходя из информации, представленной в деле, Юй Хуаин родилась в скромной семье в 1963 году. Ее первой жертвой стал ее собственный сын, который был рожден вне брака. Ввиду того, что оба родителя не были готовы взять на себя ответственность за ребенка, в 1992 году они продали его за 5 тысяч юаней, что эквивалентно около $906 по курсу того времени.

После этого Юй Хуаин совместно с тем же мужчиной, по фамилии Гун, начала похищать детей других людей с целью последующей продажи. С начала 1993 по 1996 год, этот дуэт похитил 11 детей в городе Чунцин, провинции Гуйчжоу и других регионах на северо-западе Китая. В их преступных действиях всегда применялась одна и та же тактика: они приезжали на новое место, находили семьи с маленькими детьми и завоевывали доверие ребенка, даря сладости. В большинстве случаев их жертвами становились представители бедных слоев населения.

Полицейские случайно вышли на Юй Хуаин, когда одна из похищенных девочек смогла найти свою биологическую сестру спустя 30 лет. После этого она обратилась в полицию и предоставила следователям все доступные сведения об обстоятельствах ее похищения. В суде Юй Хуаин отказалась признать свою вину и объявила о намерении обжаловать приговор.

Как отмечает газета, похищение детей остается серьезной проблемой в Китае на протяжении десятилетий. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, с 2010 по 2019 год жертвами торговли людьми стали 112,7 тысяч женщин и детей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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