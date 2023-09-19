Гутерриш в беседе с Байденом обсудил реформу глобальных финансов

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и президент США Джо Байден встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить различные важные вопросы. Они говорили о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, укреплении многосторонности и достижении целей устойчивого развития.
Кроме того, они обменялись мнениями о реформировании международной финансовой системы для решения растущей проблемы неравенства и содействия устойчивому развитию.
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