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Гутерриш в беседе с Байденом обсудил реформу глобальных финансов

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Мир

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и президент США Джо Байден встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить различные важные вопросы. Они говорили о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, укреплении многосторонности и достижении целей устойчивого развития.

Гутерриш в беседе с Байденом обсудил реформу глобальных финансов
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Кроме того, они обменялись мнениями о реформировании международной финансовой системы для решения растущей проблемы неравенства и содействия устойчивому развитию. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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