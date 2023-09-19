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Telegraph: Британия может вернуться в Евросоюз — но без права влиять на его решения

1:24
Мир

Великобритания может стать партнёром Европейского сообщества в качестве ассоциированного члена. Произойти это может в соответствии с планом кардинального расширения ЕС, который разработан Германией и Францией.

Telegraph: Британия может вернуться в Евросоюз — но без права влиять на его решения
Фото: Creativecommons

Соединённое Королевство может войти в третий из четырёх уровней структуры, предложенной в докладе, который был составлен франко-германской рабочей группой по институциональным реформам, цитирует материал британского издания Telegraph агентство "Прайм".

При этом "ассоциированные" участники сообщества не будут связаны обязательствами по дальнейшей интеграции в Евросоюз и его политику. Но должны будут делать взносы в бюджет ЕС и подчиняться Европейскому суду. Всё это в обмен на участие в едином европейском рынке.

Взносы будут меньше, чем для полноправных членов Евросоюза, но "ассоциированные" будут обладать меньшими преимуществами. Например, у них не будет доступа к фонду солидарности Евросоюза или к сельскохозяйственному фонду ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошёл в 2016 году, тогда за это проголосовали 52 процента из числа тех, кто принял участие. Формально Соединённое Королевство покинуло Европейское сообщество 31 января 2020 года.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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