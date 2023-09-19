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Политолог: Зеленский не выступит перед конгрессом, но будет просить помощь отдельных конгрессменов

2:54
Мир

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, по мнению политолога Юрия Светова, имеет многогранный характер, сообщает EADaily.

Политолог: Зеленский не выступит перед конгрессом, но будет просить помощь отдельных конгрессменов
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт считает, что в первую очередь Зеленский отправился в Америку, чтобы представить текущую ситуацию на фронте. Это включает в себя обсуждение тактики контрнаступления и будущего хода конфликта.

Кроме того, ему необходимо объяснить, почему американцы должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, особенно в свете ряда публикаций в местных СМИ, где аналитики высказывают сомнения в успешности контрнаступления и подчеркивают мощь России.

"Администрация Байдена всякие маневры предпринимает. В этот пакет пытались пристроить и помощь Тайваню, и даже выделение денег на ликвидацию последствий пожаров на Гавайях. В Конгрессе развернулась настоящая гражданская война за выделение денег Украине. Что главное для Зеленского? Это деньги. Их бюджет держится на финансовой помощи Европейского союза и американцев. Без их денег они не могут существовать", — отметил Светов.

Согласно мнению эксперта, в отличие от предыдущего визита Зеленский не планирует выступать перед конгрессом в этот раз. Вместо этого он намерен встречаться с отдельными конгрессменами, чтобы убедить их выделить дополнительные средства для Украины. Он также намерен провести встречу с президентом США и, возможно, военными. Зеленский также решил участвовать в заседании Совета безопасности, где будет требовать осуждения России, возможно, связанного с судом ООН по иску Украины к России, который намечен на 26 сентября.

Светов подчеркивает, что Зеленский осознает, что в США к нему начинают проявлять усталость, и он должен бороться с этим.

Политолог Александр Асафов считает, что цели Зеленского в этом визите остаются неизменными — он будет просить у американских властей о предоставлении оружия, финансовой помощи и выражении солидарности с его мирным планом. Все это происходит на фоне ослабления поддержки, в том числе в СМИ.

"Поэтому как можно больше встреч, как можно больше разговоров, как можно больше уверений в преданности и, конечно, просьб. В нынешней ситуации такие визиты ему нужны как воздух", — уверен Асафов.

Кроме того, украинский президент, вероятно, будет призывать к введению новых санкций не только против России, но и ее союзников. Еще одним важным вопросом, который, по мнению Асафова, Зеленский обсудит с американскими хозяевами, являются предстоящие президентские выборы на Украине, которые, хотя и пока не официально отменены, вызывают интерес.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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