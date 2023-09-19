Николай Патрушев назвал политический вектор Запада в отношении России и Китая

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Западные страны активно проводят стратегию двойного сдерживания в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, заявил Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности России.

Фото: Openverse

В своем выступлении Патрушев подчеркнул, что Запад активно действует с целью ослабления как России, так и Китая.

Он также отметил, что Россия продолжает поддерживать Китай в вопросах, связанных с Тайванем, Синьцзяном, Тибетом и Гонконгом, которые используются западными странами для дискредитации Китайской Народной Республики. Николая Патрушева цитирует argumenti.ru.