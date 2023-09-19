В Ереване замечен легковой автомобиль с громкоговорителем, который призывает всех собираться на митинг в 19:00.
Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости!".
Из легковушки звучат лозунги, что "необходимо срочно спасать Армению".
При этом в информационных ресурсах Армении, которые поддерживают Россию и ранее осуждали контакты с американцами, уже слышны призывы к свержению премьер-министра Никола Пашиняна.
Сейчас митингующий народ у здания правительства перекрыл дорогу на проспекте.
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