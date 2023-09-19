В Ереване призывают к митингу для свержения действующей власти

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В Ереване замечен легковой автомобиль с громкоговорителем, который призывает всех собираться на митинг в 19:00.

Фото: openverse

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости!".

Из легковушки звучат лозунги, что "необходимо срочно спасать Армению".

При этом в информационных ресурсах Армении, которые поддерживают Россию и ранее осуждали контакты с американцами, уже слышны призывы к свержению премьер-министра Никола Пашиняна.

Сейчас митингующий народ у здания правительства перекрыл дорогу на проспекте.