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В Ереване призывают к митингу для свержения действующей власти

0:36
Мир

В Ереване замечен легковой автомобиль с громкоговорителем, который призывает всех собираться на митинг в 19:00.

В Ереване призывают к митингу для свержения действующей власти
Фото: openverse

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости!".

Из легковушки звучат лозунги, что "необходимо срочно спасать Армению".

При этом в информационных ресурсах Армении, которые поддерживают Россию и ранее осуждали контакты с американцами, уже слышны призывы к свержению премьер-министра Никола Пашиняна.

Сейчас митингующий народ у здания правительства перекрыл дорогу на проспекте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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