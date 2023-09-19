Экс-разведчик Кедми назвал возможные сроки российского наступления на Украине

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Российские войска должны воспользоваться тем, что наступательный порыв ВСУ иссякает, и должны сами перехватить инициативу, перейдя от обороны к наступлению. Такое мнение высказал израильский эксперт и аналитик, бывший руководитель разведслужбы "Натив" Яков Кедми.

Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Вопрос стоит уже о том, где, когда и как начнётся наступление российской армии, заявил эксперт в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

У Украины сегодня существенная нехватка сил, все резервы практически исчерпаны, добавил он.

По мнению Кедми, у России резервов, напротив, достаточно, чтобы начать наступление на любом участке или на нескольких участках фронта, причём развивая его на там, где будет наиболее подходящая обстановка.

Если рассуждать с чисто военной точки зрения, то начаться наступление ВС РФ может "в течение месяца". Однако многое зависит от ряда мелких, чисто технических деталей, заключил аналитик.