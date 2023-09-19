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Власти Индии борются со вспышкой нового смертельного вируса

1:44
Мир

Власти штата Керала на юге Индии активно реагируют на угрозу распространения вируса Нипах, который уже унес жизни как минимум двух человек. Для ограничения его распространения принимаются разнообразные меры, включая массовое тестирование, введение карантина, информирование населения и временное закрытие учебных заведений.

Власти Индии борются со вспышкой нового смертельного вируса
Фото: Satyajit Shaw/Keystone Press Agency

Вирус Нипах вызывает серьезное инфекционное заболевание, известное как "нипах-грипп". Оно характеризуется острой симптоматикой, включая повышенную температуру, головную боль, рвоту, общие боли в теле и груди, особенно в мышцах. В некоторых случаях пациенты теряют сознание. В настоящее время медицинская помощь направлена на облегчение симптомов, так как специфической терапии от вируса Нипах не существует.

Важно отметить, что вероятность массового распространения вируса Нипах невелика и не сравнима с COVID-19. На данный момент в России нет зарегистрированных случаев этого заболевания, однако существует определенный риск заражения, особенно при поездках в регионы, где вирус может быть распространен.

Для предотвращения инфекции необходимо соблюдать профилактические меры, включая личную гигиену и избегание контакта с возбудителем. Особую осторожность следует проявлять по отношению к свиньям и летучим мышам, так как они могут служить носителями вируса.

В крайних случаях заболевание может вызвать воспаление мозга и легких, а иногда даже привести к смертельному исходу. Также вирус способен нанести вред нервной и дыхательной системам.

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В Индии выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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