Хазин: в новой "войнушке" Евросоюзу придётся защищаться от России и Китая

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня видны попытки организовать "войнушку" в Восточной Европе.

Фото: Openverse

Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

Предпосылки понятны — поскольку США выводят силы из ЕС, переориентируясь на противостояние с Юго-Восточной Азией, Европа должна будет защищаться от Китая и России, отметил он.

Восточная Европа нуждается в деньгах — финансирование от Брюссель весьма снизилось.

"У Западной Европы есть около 300-350 тыс. людей, которых они могут поставить на линию боевого соприкосновения, то есть на узкое место между Балтикой и Альпами. Евросоюзу придётся как-то сокращать фронт", — цитирует "Царьград" аналитика.

По его словам, вся Восточная Европа лишится защиты и превратится в предполье, и там может развернуться настоящий хаос. А ответственна за этот хаос — Варшава, которая всех провоцирует, но Австрия, Италия, Венгрия и их соседи не хотят конфликта, поэтому папа римский начал демонстрировать различные жесты доброй воли, подытожил Хазин.