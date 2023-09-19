Сегодня видны попытки организовать "войнушку" в Восточной Европе.
Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
Предпосылки понятны — поскольку США выводят силы из ЕС, переориентируясь на противостояние с Юго-Восточной Азией, Европа должна будет защищаться от Китая и России, отметил он.
Восточная Европа нуждается в деньгах — финансирование от Брюссель весьма снизилось.
"У Западной Европы есть около 300-350 тыс. людей, которых они могут поставить на линию боевого соприкосновения, то есть на узкое место между Балтикой и Альпами. Евросоюзу придётся как-то сокращать фронт", — цитирует "Царьград" аналитика.
По его словам, вся Восточная Европа лишится защиты и превратится в предполье, и там может развернуться настоящий хаос. А ответственна за этот хаос — Варшава, которая всех провоцирует, но Австрия, Италия, Венгрия и их соседи не хотят конфликта, поэтому папа римский начал демонстрировать различные жесты доброй воли, подытожил Хазин.
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