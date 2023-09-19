В Польше пригрозили запретить транзит оружия для ВСУ через территорию страны

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Если Киев реализует угрозу ввести эмбарго на ввоз овощей и фруктов из Польши, Варшава должна запретить транзит оружия для ВСУ через свою территорию.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такое заявление сделал польский политик Славомир Менцен на собственной странице в соцсети.

"Если Украина хочет ввести запрет на ввоз польских фруктов и овощей, её следует спросить, что она думает о польском запрете на экспорт оружия и боеприпасов на Украину", — предложил он.

Киевские власти, вероятно, считают себя победителями в украинском конфликте, отметил Менцен, раз решились на развязывание торговой войны с Польшей.

Ранее немецкие эксперты предупредили, что нежелание Украины садиться за стол переговоров с Россией может закончиться полноценной войной в Европе.