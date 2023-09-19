В Волынь на Западной Украине доставили более двухсот трупов украинских военнослужащих. Проезжающую колонну с рефрижераторами, в которых находятся погибшие, заснял житель города Луцка. Видеозапись он опубликовал в соцсетях.
Если информация подтвердится, то сразу возникают некоторые догадки, отмечают эксперты Telegram-канала "Укропский фреш".
Так, на данный момент в 1-й отдельной механизированной бригаде нет батальонов, которые находятся непосредственно на передовой. Первый и второй батальоны госпитализированы в Харьков из-за вспышки легионёллеза, третий выведен в район восстановления боеспособности, а оставшийся мотопехотный батальон находится во втором эшелоне.
Российские военные не могли так резко уничтожить за один раз двести человек, поскольку противник не скапливает силы и средства в одном месте, добавили авторы канала.
По их мнению, 200 человек могли стать жертвой болезни "легионеров", из-за которой ранее более тысячи боевиков соединения были эвакуированы в харьковские госпитали.
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