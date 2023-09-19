Глава Белого дома Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его "диктатором", передаёт Reuters.
Помимо этого, американский президент раскритиковал экс-главу США Дональда Трампа, заявив, что политик имеет покровителей в РФ. Как подчёркивает агентство, Байден уже неоднократно выступал с недипломатичными высказываниями в адрес различных государственных деятелей.
"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", — приводит Reuters комментарий президента США.
Весной прошлого года Байден заявил, что Путин является "смертоносным диктатором".
В середине сентября 2023-го руководитель Белого дома вспомнил свой разговор с президентом России в Женеве в 2021 году. По его словам, во время встречи он сказал Путину, что Китай "не очень уважает" Москву.
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