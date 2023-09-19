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Джо Байден вновь попытался оскорбить Путина, назвав его "диктатором"

0:59
Мир

Глава Белого дома Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его "диктатором", передаёт Reuters.

Джо Байден вновь попытался оскорбить Путина, назвав его "диктатором"
Фото: openverse

Помимо этого, американский президент раскритиковал экс-главу США Дональда Трампа, заявив, что политик имеет покровителей в РФ. Как подчёркивает агентство, Байден уже неоднократно выступал с недипломатичными высказываниями в адрес различных государственных деятелей.

"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", — приводит Reuters комментарий президента США.

Весной прошлого года Байден заявил, что Путин является "смертоносным диктатором".

В середине сентября 2023-го руководитель Белого дома вспомнил свой разговор с президентом России в Женеве в 2021 году. По его словам, во время встречи он сказал Путину, что Китай "не очень уважает" Москву.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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