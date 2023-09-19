В США через 54 года установили личность загадочного и жестокого маньяка "Зодиак"

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Личность самого загадочного американского серийного убийцы, который взял себе псевдоним "Зодиак", смогли раскрыть после 54 лет поисков.

Фото: Openverse

Маньяк, совершивший семь нападений и убивший пять человек, прославился своими письмами в крупные издательства, где он рассказывал о преступлениях и зашифровывал данные о себе.

Ещё одной отличительной чертой убийцы являлся знак, похожий на кельтский крест, которым он подписывал послания и оставлял на местах нападений. Именно по этой метке группе расследователей с опытом службы в военных и правоохранительных структурах удалось найти "Зодиака", пишет The Sun.

Им оказался Гэри Френсис Пост, бывший ветеран ВВС США, живший в Калифорнии. Мужчина страдал психическим заболеванием, проходил принудительное лечение и умер в 2018 году, в возрасте 80 лет.