Марочко: осенью снизится эффективность техники НАТО и увеличатся потери ВСУ

Уже в ближайшее время украинской армии придётся осознать неприятную правду: западная техника потеряет свою эффективность осенью, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: openverse.org

Ситуацию для Киева осложняет тот факт, что США требуют продолжения контрнаступления ВСУ.

"Его (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) патроны из Пентагона дали чёткое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь", — пояснил Марочко в интервью URA.RU.

Главе Белого дома Джо Байдену, отметил эксперт, уже вскоре нужно будет произносить предвыборные речи, и для него главное, чтобы в них звучала "хоть какая-то "перемога".