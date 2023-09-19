Уже в ближайшее время украинской армии придётся осознать неприятную правду: западная техника потеряет свою эффективность осенью, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ситуацию для Киева осложняет тот факт, что США требуют продолжения контрнаступления ВСУ.
"Его (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) патроны из Пентагона дали чёткое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь", — пояснил Марочко в интервью URA.RU.
Главе Белого дома Джо Байдену, отметил эксперт, уже вскоре нужно будет произносить предвыборные речи, и для него главное, чтобы в них звучала "хоть какая-то "перемога".
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