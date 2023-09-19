NYT: Зеленский обманул Запад, 17 человек на рынке в Константиновке убила Украина

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Ракетный удар по городскому рынку в мирной Константиновке нанесли ВСУ, а значит президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, заявили американские аналитики.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Им удалось собрать множество доказательств, что минимум 17 мирных жителей были убиты и 30 человек ранены осколками именно украинского боеприпаса. Журналисты из США напомнили, что менее чем через два часа после инцидента украинский лидер обвинил в нападении ВС России, и многие СМИ последовали его примеру.

"Фрагменты ракет, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук", — пишет The New York Times.

Эксперты предполагают: ракета могла сбиться с курса из-за неисправности электроники или оперения, но тот факт, что её запустили ВСУ, не подлежит сомнению.