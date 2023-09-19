За лето ВСУ потеряли 71 тысяч солдат, 60 "Брэдли" и множество "Леопардов"

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В попытках прорвать оборону ВС России украинские войска понесли огромные потери за время своего "контрнаступления", заявил военный эксперт Александр Хроленко.

Фото: openverse

"За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тысяч военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов", — цитирует специалиста издание "Украина.ру".

Отдельно Хроленко напомнил об уничтожении двух британских танков "Челленджер", которые были подбиты впервые в истории.

После окончания утилизации натовской техники, добавил эксперт, российские подразделения точно пойдут вперёд.

Ранее американские СМИ рассказали о новом противнике ВСУ, который поможет ВС России в зоне спецоперации.