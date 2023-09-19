В попытках прорвать оборону ВС России украинские войска понесли огромные потери за время своего "контрнаступления", заявил военный эксперт Александр Хроленко.
"За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тысяч военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов", — цитирует специалиста издание "Украина.ру".
Отдельно Хроленко напомнил об уничтожении двух британских танков "Челленджер", которые были подбиты впервые в истории.
После окончания утилизации натовской техники, добавил эксперт, российские подразделения точно пойдут вперёд.
Ранее американские СМИ рассказали о новом противнике ВСУ, который поможет ВС России в зоне спецоперации.
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