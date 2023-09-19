В конгрессе США высмеяли внешний вид прилетевшего Зеленского

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Член конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала внешний президента Украины Владимира Зеленского, прилетевшего накануне в Америку.

Фото: CreativeCommons

Украинский лидер одевается так, как будто воюет сам, отметила она.

В своей соцсети политик заявила, что никогда не голосовала за отправку денег Украине и не станки голосовать на этой неделе.

"Особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать", — добавила политик.

Ранее пользователи соцсетей обсудили смену стиля Зеленского, который впервые за полтора года появился в чёрной рубашке вместо ставшей уже привычной за псевдо-военной толстовки. Некоторые усмотрели в этом определённый сигнал обществу.