Член конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала внешний президента Украины Владимира Зеленского, прилетевшего накануне в Америку.
Украинский лидер одевается так, как будто воюет сам, отметила она.
В своей соцсети политик заявила, что никогда не голосовала за отправку денег Украине и не станки голосовать на этой неделе.
"Особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать", — добавила политик.
Ранее пользователи соцсетей обсудили смену стиля Зеленского, который впервые за полтора года появился в чёрной рубашке вместо ставшей уже привычной за псевдо-военной толстовки. Некоторые усмотрели в этом определённый сигнал обществу.
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