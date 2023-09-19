Западные лидеры больше не в состоянии скрывать правду о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили контрнаступление, заявил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, политика Белого дома по украинскому вопросу обернулась неудачей. При этом он напомнил, что США по-прежнему призывают к бессрочной поддержке киевского режима.
"Мы больше не можем скрывать правду о конфликте России и Украины", — отметил Дэвис в материале для Newsweek.
Экс-военный добавил, что Киев несёт серьёзные потери в ходе контрнаступления, которые почти не имеют смысла. Он порекомендовал руководству США скорректировать курс Вашингтона на Украине, а также принять новые политические решения для сохранения жизней украинских граждан и продвижения интересов Белого дома.
Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести свои войска на Украину из-за безуспешного наступления ВСУ.
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