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На Испанском острове обнаружили замедляющую время аномалию

1:23
Мир

Тенерифе — остров, расположенный в Атлантическом океане, давно привлекает внимание туристов со всего мира. Его природные красоты и местоположение делают его идеальным местом для убежища от суеты повседневной жизни. Те, кто посетил его в отпуске, часто описывают уникальные ощущения, словно время здесь тянется или даже останавливается, сообщает портал "Рамблер".

На Испанском острове обнаружили замедляющую время аномалию
Фото: Openverse

Ученые изучили этот феномен и пришли к выводу, что он связан с особым гравитационным эффектом. Именно благодаря этому эффекту на Тенерифе люди чувствуют себя спокойнее и наслаждаются каждой минутой своей жизни.

Раскрытие загадки замедления времени вызвало множество гипотез. Некоторые ученые полагают, что это может быть связано с активной вулканической деятельностью в регионе, что вызывает геомагнитные колебания, влияющие на течение времени. Другие считают, что это может быть результатом воздействия внешних факторов.

Однако существуют и те, кто сомневается в физическом феномене, утверждая, что просто благоприятный климат, экология и позитивное настроение делают жизнь островитян счастливой и продолжительной. Исследователи из Испании также интересуются этим феноменом и планируют проверить Тенерифе на наличие гравитационных аномалий.

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ТЕНЕРИФЕ (Tenerife) - Остров Вечной Весны - Канарские Острова | Испания
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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