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Гарибашвили: Грузия завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС

1:13
Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия находится на завершающей стадии выполнения требований, установленных Европейской комиссией для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Гарибашвили обсудил прогресс Грузии на пути к европейской интеграции.

Гарибашвили: Грузия завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС
Фото: openverse

Он подчеркнул важность предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата и выразил надежду на поддержку Германии в этом процессе. Гарибашвили также встретился с советником Госдепартамента Дереком Шолле, чтобы обсудить усилия Грузии в направлении европейской интеграции.

Стоит отметить, что в июне 2022 года лидеры Европейского союза предоставили статус кандидатов Молдове и Украине и признали европейскую перспективу Грузии. ЕС выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после того, как страна выполнит 12 конкретных условий. Путь Грузии к членству в ЕС по-прежнему остается важной целью для страны.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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