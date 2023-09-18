Гарибашвили: Грузия завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия находится на завершающей стадии выполнения требований, установленных Европейской комиссией для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Гарибашвили обсудил прогресс Грузии на пути к европейской интеграции.

Фото: openverse

Он подчеркнул важность предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата и выразил надежду на поддержку Германии в этом процессе. Гарибашвили также встретился с советником Госдепартамента Дереком Шолле, чтобы обсудить усилия Грузии в направлении европейской интеграции.

Стоит отметить, что в июне 2022 года лидеры Европейского союза предоставили статус кандидатов Молдове и Украине и признали европейскую перспективу Грузии. ЕС выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после того, как страна выполнит 12 конкретных условий. Путь Грузии к членству в ЕС по-прежнему остается важной целью для страны.