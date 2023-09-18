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Госдолг США превысил исторический максимум $33 трлн

1:45
Мир

Согласно данным Министерства финансов США, государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 33 триллиона долларов. Это свидетельствует о рекордно высоком уровне государственного долга США. Ранее, в июне 2022 года, долг превысил 32 трлн долларов.

Госдолг США превысил исторический максимум трлн
Фото: openverse

Ранее в январе США уже превысили свой потолок госдолга, который был юридически установлен на уровне 31,4 трлн долларов. Впоследствии Министерству финансов США пришлось применить чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. В последние месяцы администрация США призывала Конгресс увеличить лимит госдолга. В то время как контролируемая республиканцами Палата представителей согласилась повысить потолок госдолга, они настаивали на значительном сокращении бюджета в качестве условия.

3 июня президент США Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга. Новый лимит будет действовать до 2 января 2025 года. Этот шаг рассматривался как превентивная мера, направленная на предотвращение экономического кризиса и потенциального краха Соединенных Штатов. В соглашении также определены бюджетные ассигнования для различных секторов, включая 886 миллиардов долларов на оборону, 121 миллиард долларов на здравоохранение ветеранов и 637 миллиардов долларов на другие программы, не связанные с обороной, в 2024 финансовом году.

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ТЕНЕВОЙ ДОЛГ США ПРЕВЫСИЛ 80 ТРЛН ДОЛЛАРОВ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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