Ле Пен намерена баллотироваться на выборах президента Франции

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции французской партии национального единства, объявила о своем намерении баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. Во время интервью телеканалу TF1 она заявила, что не планирует уступать место Джордану Барделле, молодому лидеру партии национального единства, который сменил ее перед выборами 2022 года. Ле Пен подтвердила, что она остается традиционным кандидатом от своей группы на президентских выборах.

Фото: openverse

На президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен вышла во второй тур, но в итоге проиграла действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, набрав 41,45% голосов против 58,55%. После выборов она ушла со своего поста лидера партии национального единства, которую во время предвыборной кампании временно возглавлял Джордан Барделла. Однако она не исключила, что в будущем снова будет баллотироваться на пост президента.

Первый тур президентских выборов во Франции в 2027 году запланирован на апрель, точная дата еще не определена. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, два лучших кандидата перейдут ко второму туру голосования, который состоится через две недели. Эммануэль Макрон, в настоящее время отбывающий свой второй президентский срок, не имеет права баллотироваться на переизбрание после окончания своего срока полномочий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.