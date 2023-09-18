Полиция Гонконга оценила масштабы аферы на криптовалютной бирже в $128 млн

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Гонконга арестовали шесть человек по подозрению в причастности к схеме мошенничества с криптовалютами, связанной с криптовалютной биржей JPEX. Предполагаемая афера, по оценкам, обошлась примерно в 1 миллиард гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 128 миллионам долларов.

Фото: Wikipedia

Среди шести человек, взятых под стражу, есть два блогера, которые подозреваются в введении в заблуждение пользователей при продвижении услуг криптовалютной платформы. Сообщается, что за выходные жители Гонконга подали более 1400 жалоб на потенциальное мошенничество на криптобирже JPEX.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга ранее, 13 сентября, опубликовала заявление, в котором указывалось, что платформа для торговли виртуальными активами JPEX ввела пользователей в заблуждение, ложно заявив, что у нее есть необходимые разрешения для работы в городе. Комиссия уточнила, что JPEX не получала требуемую лицензию от регулирующих органов Гонконга и не подавала заявку на ее получение.

В ответ на эти события JPEX заявила, что столкнулась с "несправедливым отношением" со стороны соответствующих учреждений в Гонконге. Биржа также сослалась на нехватку ликвидности из-за замораживания активов ее партнерами на время расследования ситуации. Следовательно, JPEX временно приостановила свои услуги в Гонконге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.