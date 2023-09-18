В США арестовали гражданина РФ по обвинению в обходе санкций

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Власти Соединенных Штатов Америки задержали гражданина Российской Федерации Максима Марченко по обвинению в приобретении микроэлектроники двойного назначения в обход санкционных ограничений. Эта информация содержится в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте Министерства юстиции США, которое выполняет функции генеральной прокуратуры в стране.

Фото: Openverse

Ему предъявляют обвинения в участии в сговоре, отмывании средств, незаконном вывозе товаров из США и совершении электронного мошенничества. Согласно сообщению Министерства юстиции, в случае признания Марченко виновным, ему может грозить до 100 лет лишения свободы.