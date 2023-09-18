Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где планирует выступать на Генассамблее ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Первым делом он хочет посетить военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в США. А после выступления на Генассамблее он хочет посетить заседание Совеза (где будет глава МИД России Сергей Лавров).

В планах главы Незалежной переговоры с Джо Байденом, встречи с конгрессменами США, журналистами, бизнесменами и выступление перед сенаторами Штатов.

"Территориальная целостность государств является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН”, — уже заявил лидер Украины.