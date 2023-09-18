В Литве не знают, что делать с конфискованными машинами из РФ

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Таможенная служба Литвы столкнулась с неопределенностью в отношении конфискованных автомобилей из России.

Фото: Openverse

Директор Литовской таможни, Дарюс Жвиронас, поделился, что в настоящее время они ожидают установления единых правил и стандартов со стороны Еврокомиссии для всех стран, поскольку отсутствует ясное руководство по действиям. Таможенники также не имеют ясного представления о том, как поступать с автомобилями, которые въехали на территорию страны до введения запрета.

Дарюс Жвиронас отметил, что на данный момент им не поступило подробных инструкций от Еврокомиссии. По его оценке, в стране могут находиться десятки тысяч таких автомобилей.