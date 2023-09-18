Во Франции заправщикам, продающим бензин в убыток, пообещали компенсацию

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Частные автозаправщики во Франции, которые согласятся продавать топливо себе в убыток после отмены соответствующего запрета, будут получать компенсацию от правительства, сообщает ассоциация автодорожных компаний Mobilians, ссылаясь на предложение министра экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета, Брюно Ле Мэра.

Фото: Openverse

Члены ассоциации приняли участие в срочном совещании с Брюно Ле Мэром, а также с министром по энергетическому переходу Франции, Аньес Панье-Рюнаше, и министром-делегатом, Оливией Грегуар. Представители розничных предприятий заверили министров в том, что разрешение на продажу топлива с убытком как для частных предпринимателей, так и для крупных сетевых компаний, повлечет за собой ущерб для независимых АЗС, так как у них будет меньше возможностей для компенсации финансовых потерь.

В ответ на это правительство выразило готовность создать компенсационный фонд для независимых АЗС.

Напомним, что в субботу премьер-министр Франции, Элизабет Борн, в интервью газете Le Parisien объявила, что в контексте продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране, власти планируют приостановить действие закона 1963 года, запрещающего компаниям продавать топливо себе с убытком. По ее словам, такая мера позволила бы добиться значительных результатов в борьбе с инфляцией, без необходимости субсидирования топливной отрасли для сдерживания роста цен.

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