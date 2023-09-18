Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ

Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и амбициозно претендует на первое место в этой сфере, утверждает известный американский предприниматель Илон Маск.
"Что касается стран, которые находятся в лидерах в области ИИ, Китай, определенно, занимает выдающееся положение и, возможно, стоит на первом месте". — сказал Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
Маск также подчеркнул, что, несмотря на опасения западных стран о возможном отсутствии регулирования в сфере ИИ в Китае, он лично провел встречи с китайскими руководителями, чтобы обсудить потенциальные риски ИИ. По его словам, они очень серьезно относятся к возможности, что ИИ может теоретически повлиять на стабильность правящей Коммунистической партии Китая.
Маск считает, что именно искусственный интеллект представляет собой одну из важнейших угроз для человеческой цивилизации в настоящее время. Тем не менее, он уверен, что существует шанс на ответственное развитие этой технологии.
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