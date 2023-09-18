Министр обороны Германии усомнился в победе Киева

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Глава минобороны Германии Борис Писториус дал понять, что сомневается в том, что Киев одержит победу в противостоянии с Россией.

Фото: wikimedia.org

Однако при этом Писториус пообещал, что Берлин будет оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится.

"Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!" — сказал Писториус, которого цитирует Bild*.

Ранее Писториус уже говорил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта сторонам придётся пойти на компромиссы. Таким образом министр обороны Германии не исключил возможности мирных переговоров, однако подчеркнул, что они состоятся тогда, когда киевские власти будут к ним готовы.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.