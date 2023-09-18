Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка из Нидерландов вызвала бурю комментариев своим отзывом о Великобритании
Умер российский и американский режиссёр Михаил Хусид
Дима Билан раскритиковал выступление Елизаветы Трофимовой в шоу "Голос. Уже не дети"
Джеффри Сакс: нынешняя русофобия может исчезнуть через 10-15 лет
Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит
Инфекционист Викулов допустил введение антиковидных ограничений из-за штамма "пирола"
Врач Бурнацкая подчеркнула важность для пожилых витамина D и кальция
Дэвид Бекхэм признался в новой татуировке в честь Виктории
Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна

Министр обороны Германии усомнился в победе Киева

1:16
Мир

Глава минобороны Германии Борис Писториус дал понять, что сомневается в том, что Киев одержит победу в противостоянии с Россией.

Министр обороны Германии усомнился в победе Киева
Фото: wikimedia.org

Однако при этом Писториус пообещал, что Берлин будет оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится.

"Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!" — сказал Писториус, которого цитирует Bild*.

Ранее Писториус уже говорил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта сторонам придётся пойти на компромиссы. Таким образом министр обороны Германии не исключил возможности мирных переговоров, однако подчеркнул, что они состоятся тогда, когда киевские власти будут к ним готовы.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Последние материалы
Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит
Инфекционист Викулов допустил введение антиковидных ограничений из-за штамма "пирола"
Врач Бурнацкая подчеркнула важность для пожилых витамина D и кальция
Дэвид Бекхэм признался в новой татуировке в честь Виктории
Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ
В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из Северной Кореи
Минцифры: данные в приложении "Госуслуги" не заменят бумажных документов
Закончились Volkswagen Polo российской сборки
Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа: плачет, не переставая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников