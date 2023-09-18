Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс считает, что нынешняя русофобия западных стран может исчезнуть через 10-15 лет.
В качестве примера он напомнил о событиях Крымской войны 1853-1856 годов. Тогда Британия, по словам Сакса, была в точности такой же империалистической, ксенофобской и русофобской, что и сейчас.
"И вот какую мысль я хочу донести: через пару десятилетий Франция и Россия в конце концов вновь оказались союзниками. Поскольку Германия в то время стала крупной державой, и Франции потребовался друг для создания баланса. И вышло так, что им стала Россия. Так что довольно интересно наблюдать, как геополитика меняется со временем", — отметил профессор в интервью Dialogue Works.
Он напомнил о высказывании президента США Джона Кеннеди, который сказал, что находясь по разные стороны заливов и барьеров, которые разделяют нас сейчас, мы не должны помнить, что не бывает постоянных врагов. Положение дел меняется, альянсы меняются, говорится в материале (перевод "ИноТВ").
По мнению Джеффри Сакса, сейчас русофобия подогревается ужасными речами госсекретаря США Энтони Блинкена, а также статьями колумнистов "Нью-Йорк Таймс" и прочих изданий.
"Но через десять лет ситуация может оказаться совсем другой, поскольку это притворные мнения, и они могут поменяться из-за новых обстоятельств", — отметил профессор Колумбийского университета.
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