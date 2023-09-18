В Киеве устроили скандал на суде по делу разведчика Червинского, пытавшегося завербовать лётчика ВС РФ

В Киеве в зале суда случился скандал с нецензурной бранью во время заседания, на котором рассматривалась мера пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому.

Фото: Openverse

Его подозревают в том, что он без санкции спецслужб пытался завербовать российского летчика, однако сам в итоге стал объектом разработки ФСБ, которая получила от него информацию, позволившую нанести удар по аэродрому в Кировоградской области. Видео инцидента публикует Telegram-канал "Страна.ua".

Сообщается, что сторона защиты Червинского заявила ходатайство об отводе судей. Когда судья спросил у прокурора, согласен ли он с заявленным ходатайством, тот ответил, что нет.

В этот момент один из сторонников Червинского с протезом на левой ноге, присутствовавший в зале суда, встал и начал ругаться матом. Он заявил, что воевал, потребовав посадить и его.

Бывший боевик ВСУ назвал происходящее "цирком", а судей "сумасшедшими". Мужчину поддержали и другие сторонники разведчика.

Ранее стало известно, что Киев отказался платить обещанные 500 тысяч долларов угнавшему боевой вертолёт на Украину российскому лётчику Максиму Кузьминову.