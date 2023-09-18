Ирландский турист в Испании начал размахивать ножом из-за политического спора

Иностранный турист, после возникновения "политического скандала" на туристическом острове Майорка в Испании, угрожал ножом другим отдыхающим. Благодаря оперативной реакции полиции, никто не пострадал.

Фото: Openverse

Событие произошло на прошлой неделе, в ночь со вторника на среду, в номере отеля, расположенном в муниципалитете Андрач на западной части Майорки. По первоначальной информации, конфликт, который вылился в вооруженное нападение, был вызван политическими разногласиями, однако детали остались неизвестными.

Местная полиция быстро прибыла на место происшествия в ответ на вызов. Несмотря на сопротивление ирландского туриста, который в какой-то момент угрожал ножом другим гостям отеля, они смогли усмирить агрессивного путешественника, используя перцовый баллончик, и изъять у него нож. Во время того, как его сопровождали к патрульной машине в наручниках, несколько человек выражали свой протест, метая различные предметы в сторону полицейских.

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