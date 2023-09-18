Разведка Украины отказалась платить угнавшему вертолёт предателю Кузьминову 500 тысяч долларов

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Российский лётчик Максим Кузьминов, который перегнал боевой вертолет Ми-8 на Украину, так и не получил обещанное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Шептун" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР).

Фото: Соцсети

По словам источника, российскому военнослужащему никто и не собирался платить огромную сумму денег. Причина проста — денег не хватает даже на содержание собственных подразделений.

Более того, дальше Кузьминова планируют использовать в качестве говорящей головы с призывами сдаваться вместе с техникой, отмечают авторы канала.

Ранее стало известно, что побег предателя Кузьминова на Украину могла организовать его мать.