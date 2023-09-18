Зеленский сменил военную толстовку на чёрную рубашку: какой сигнал посылает президент Украины

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В соцсетях в последние пару дней обсуждают смену стиля Владимира Зеленского. Он появился в чёрной рубашке вместо ставшей уже привычной за полтора года псевдо-военной толстовки. Что же случилось с президентом Украины?

Фото: CreativeCommons

Глава киевского режима в последнем телеобращении надел обычную чёрную рубашку. Пользователи считают, что две расстёгнутые пуговицы придали его образу "расслабленность". Может, это намёк на конец контрнаступа или траур по его неудачному исходу, задаётся вопросом "МК".

Может ли смена гардероба быть сигналом для общественности? По мнению политолога, Владимира Жарихина, новый облик Зеленского может означать, что его имиджмейкеры решили постепенно переходить на более традиционную гражданскую форму вместо надоевшего всем милитари-стиля.

"Судя по реакции на рубашку, любой переход на гражданскую одежду может оказаться в нынешней ситуации ненужным для Зеленского намёком: якобы он решил сдаться, мириться, начать переговоры и т. д. То есть, с одной стороны, на него давят те же американцы, мол, хватит уже ряженым выступать, ты должен выглядеть как государственный деятель. С другой стороны, это может быть ненужным сигналом для населения Украины", — заключил эксперт.

Ранее Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путём передачи части территорий России.