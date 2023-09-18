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Маск считает, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию

1:52
Мир

Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

Маск считает, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию
Фото: openverse

"Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации", — написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Так он прокомментировал публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза.

Это не первый выпад владельца Tesla и SpaceX в отношении финансиста — ранее Маск заявил, что Сорос "ненавидит человечество".

Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путём распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях, напоминает ТАСС.

В июне этого года американские издания сообщали, что совет директоров Фонда Сороса выбрал председателем его 37-летнего сына Александра.

Он сменил на посту своего отца, которому сейчас 92 года. Хотя многие сомневались, что Джордж Сорос передаст своё детище наследнику, а не стороннему человеку, сам миллиардер тогда заявил, что сыну удалось завоевать его доверие, и своё новое место он заслужил.

В своём первом интервью после избрания Александр Сорос заявил, что в ближайшие годы направит большую часть средств в сеть фондов "Открытое общество". Причём более 120 миллионов долларов выделят Комитету политических действий.

Так что едва ли стоит ожидать изменений в деятельности Фонда Сороса.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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