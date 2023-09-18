Бежали вдоль рядов кукурузы: в Молдавии задержали украинских уклонистов

Сотрудники Департамента пограничной полиции в Басарабясках задержали 11 граждан Украины, которые незаконно пересекли границу и входили в организованную группу. По информации правоохранительных органов, один из задержанных, 24-летний мужчина, подозревается в том, что он выполнял роль гида для этой незаконной группы, сообщает EADaily.
Организаторы этой нелегальной "экскурсии" планировали получить более 40 тысяч евро за свои услуги.
"На прошлой неделе, в ходе усиленных мер по предотвращению и пресечению нелегальной миграции на государственной границе, мобильный патруль обнаружил несколько лиц, пересекающих границу между Басарабяском (Молдавия) и Серпневым (Украина). С использованием ночного видения пограничники отслеживали действия этих лиц при незаконном пересечении молдавско-украинской границы и идентифицировали 11 граждан Украины", — сообщили в Пограничной полиции Республики Молдова.
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