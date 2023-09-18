Польша готова была отдать России половину территорий в случае нападения в 2011 году

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал рассекреченные документы, из которых следует, что поляки были готовы отдать половину территорий страны в случае нападения в 2011 году. Об этом пишет rp.pl.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сообщается, что в бумагах планировалось отступление польской армии за реку Вислу в случае войны с РФ.

Гриф секретности с документов сняли ещё 10 лет назад, однако министра раскритиковали за их публикацию, так как они якобы являются частью тайны НАТО. Блащака обвинили также в том, что он использует бумаги в качестве оружия для политической борьбы.

Сам министр обороны Польши заявил, что защитить страну может только его партия, и, чтобы доказать это, он решил опубликовать документы, по которым бывшее правительство республики готово было уступить часть своих территорий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил окончание конфликта путём передачи части территорий России.