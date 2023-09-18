Аналитик Пейн: рост цен на бензин обернётся головной болью для Байдена в 2024 году

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Американского президента Джо Байдена в следующем году ждёт "огромная головная боль" из-за увеличения стоимости бензина. Такое мнение выразил аналитик и журналист Чарльз Пейн.

Фото: Openverse

Как пояснил эксперт, бензин подорожает в том числе из-за решения государств, входящих в состав ОПЕК+, о сокращении добычи нефти. Он отметил, что сырая нефть в Соединённых Штатах находится в дефиците. По его словам, стоимость бензина может побить все рекорды.

"Это провальная политика Байдена, и это её последствия", — подчеркнул Пейн в беседе с Fox Business.

Он считает, что ситуация с бензином способна негативно повлиять на позиции президента США в преддверии выборов 2024 года. Странам ОПЕК+ и России удалось с лёгкостью создать проблемы для Байдена, с которыми он не стал бороться, резюмировал аналитик.

Ранее авторы Bloomberg сообщили, что стоимость бензина в США приближается к чувствительному порогу в 4 доллара за галлон, то есть за 3,79 литра. По их мнению, это плохо скажется на политической карьере американского лидера.