US News & World Report: в рейтинге самых могущественных стран мира в 2023 году РФ стала третьей

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US News & World Report выпустило рейтинг самых влиятельных стран в мире на 2023 год. В рамках исследования "Лучшие страны мира" было проведено опрос 17 195 человек, возраст которых превышает 18 лет, в 36 различных странах. Рейтинг оценивает влияние страны на основе восприятия респондентами факторов, таких как политическая, экономическая и военная мощь, сообщает Культура ВРН. Опрос проходил с 17 марта по 12 июня 2023 года и охватывал 87 стран, в которых проживает более 80 процентов населения мира.

Фото: Openverse

Вот топ-10 самых могущественных стран на Земле:

Соединённые Штаты

Китай

Россия

Германия

Великобритания

Южная Корея

Франция

Япония

Саудовская Аравия

ОАЭ

Во вторую десятку рейтинга также вошли Израиль, Индия, Канада, Украина, Турция, Италия, Австралия, Иран, Бразилия и Испания.

Также в списке значатся Швейцария, Катар, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

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