Украинский военнопленный: в начале СВО виноват Зеленский

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Действия украинского лидера Владимира Зеленского и других киевских чиновников стала причиной начала спецоперации на Украине. В этом уверен пленный санитарный инструктор ВСУ Богдан Коцан.

Фото: CreativeCommons

Военнопленный заявил в разговоре с РИА Новости, что лично он не поддерживал Зеленского на выборах.

Боец ВСУ рассказал, что украинское командование ставит перед ними "невнятные задачи", военные чувствуют, что их отправляют на "мясные штурмы".

"Перед штурмом было подавленное морально-психологическое состояние из-за нежелания идти на невнятные задачи. Перед выходом на задание я чувствовал, что нас, возможно, кидают на убой", — рассказал пленный.

Сдаться в плен Коцану пришлось, потому что их "завели не тем маршрутом", вследствие чего они попали в окружение. В российском плену к украинцам хорошо отнеслись, их осмотрел врач, была оказана медпомощь. Русские интересуются состоянием ВСУшников, кормят их, добавил боец.