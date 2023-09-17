Экс-морпех США Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием Совбеза ООН

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Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что Владимира Зеленского крупно подставили перед заседанием Совета безопасности ООН. И сделал это советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Ветеран американской армии в интервью на YouTube-канале задал вопрос, кого глава киевского режима собирается переманивать на свою сторону, если его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ.

"Он только что оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается "очаровать". Кто на это купится, и почему?" — добавил эксперт.

По его словам, украинский лидер не будет иметь успехов во время заседания СБ ООН 20 сентября, поскольку переманить на свою сторону страны, пожелавшие остаться нейтральными в конфликте с Россией, у него не получится.

Кроме того, в принятии ими решения не поддерживать Киев будет иметь важное значение недавнее высказывание его советника, заключил Берлетик.

Ранее стало известно, что на Украине покончил жизнь самоубийством губернатор, обвинённый в "сдаче Херсона" войскам РФ.