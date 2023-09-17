Лавров: США управляют войной против России, ведущейся руками и телами украинцев

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США являются теми, кто руководит войной против России, ведущейся руками украинцев.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Такое заявление министр сделал, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава российского дипведомства напомнил, что США много лет вели подготовку к тому, чтобы "руками и телами украинцев" пытаться нанести России стратегическое поражение.

"Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — сказал Лавров.

Таким образом российский министр высказался по поводу возможности передачи Вашингтоном Киеву ракет с ещё большей дальностью.

В американской прессе появились мнения о том, что Белый дом может решиться на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, радиус поражения которых составляет примерно 300 км.