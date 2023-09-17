В Киеве признали, что их ПВО не в состоянии противостоять баллистическим ракетам

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Украинское командование подтвердило, что их ПВО никак не может защитить страну от баллистических ракет. Об этом сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, которого цитирует издание "Обозреватель".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Игнат объяснил, что в случае применения баллистических ракет из-за их высочайшей скорости почти нет времени на должное реагирование, в том числе на объявление воздушной тревоги.

"К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься", — сказал Игнат.

Представитель ВСУ добавил, что когда начинается обстрел из реактивных систем залпового огня, воздушная тревога также может быть объявлена с задержкой.

Летом Игнат сообщал о намерении Киева усилить украинскую систему ПВО западными экземплярами из-за того, что советских систем осталось крайне мало, а заказать их не представляется возможным.