Украинское командование подтвердило, что их ПВО никак не может защитить страну от баллистических ракет. Об этом сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, которого цитирует издание "Обозреватель".
Игнат объяснил, что в случае применения баллистических ракет из-за их высочайшей скорости почти нет времени на должное реагирование, в том числе на объявление воздушной тревоги.
"К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься", — сказал Игнат.
Представитель ВСУ добавил, что когда начинается обстрел из реактивных систем залпового огня, воздушная тревога также может быть объявлена с задержкой.
Летом Игнат сообщал о намерении Киева усилить украинскую систему ПВО западными экземплярами из-за того, что советских систем осталось крайне мало, а заказать их не представляется возможным.
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