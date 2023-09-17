Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Новобранцы, которые приходят для восполнения потерь во время наступления ВСУ, являются всё менее подготовленными и мотивированными. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Фото: Openverse

Один из офицеров рассказал о том, как его рота понесла значительные потери при атаке на минные поля, где хорошо укрывались защитники без воздушной поддержки. По его словам, бойцы, пришедшие на смену погибшим, не обладали такой же подготовкой и мотивацией.

Журналисты отмечают, что продолжение конфликта будет оказывать колоссальное давление на уже уменьшившееся население Украины.

ВСУ в течение четырёх месяцев ведут контрнаступление на различных направлениях, привлекая бригады, обученные по стандартам НАТО и оснащённые западной военной техникой. Однако они не добились успехов на ни одном из участков фронта. Согласно оценке президента России Владимира Путина, это не просто тупик, а полный провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также отмечают неудачи в летней кампании Киева и признают эффективность российских минных полей и хорошо организованной обороны.