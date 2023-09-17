Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
3 вкусных и полезных напитка, которые помогут вам сжечь жир
Гастроэнтеролог Кашух объяснила, когда переедание — симптом болезни
Врач Александр Мясников рассказал о причинах смерти актёра Вячеслава Гришечкина
Эксперт ООН: ситуация с санкциями на удобрения из России приведёт к катастрофе
Полковник Макгрегор: западная разведка помогает Украине наносить ракетные удары
В ХМАО ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома в трусах и сланцах
"Царьград": Новой мобилизации в России быть или нет?
В Элисте начали поиски девочки, пропавшей 30 лет назад в Калмыкии

Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы

1:13
Мир

Новобранцы, которые приходят для восполнения потерь во время наступления ВСУ, являются всё менее подготовленными и мотивированными. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы
Фото: Openverse

Один из офицеров рассказал о том, как его рота понесла значительные потери при атаке на минные поля, где хорошо укрывались защитники без воздушной поддержки. По его словам, бойцы, пришедшие на смену погибшим, не обладали такой же подготовкой и мотивацией.

Журналисты отмечают, что продолжение конфликта будет оказывать колоссальное давление на уже уменьшившееся население Украины.

ВСУ в течение четырёх месяцев ведут контрнаступление на различных направлениях, привлекая бригады, обученные по стандартам НАТО и оснащённые западной военной техникой. Однако они не добились успехов на ни одном из участков фронта. Согласно оценке президента России Владимира Путина, это не просто тупик, а полный провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также отмечают неудачи в летней кампании Киева и признают эффективность российских минных полей и хорошо организованной обороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова

Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.

Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
Композитор Владимир Киселёв назвал Олега Газманова "инвалидом-композитором"
"Инвалид-композитор" Газманов предложил написать хит Владимиру Киселёву
Директор Гришечкина озвучил главную причину смерти
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Скончался муж Пахмутовой — поэт Николай Добронравов
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Последние материалы
Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы
Эксперт ООН: ситуация с санкциями на удобрения из России приведёт к катастрофе
Полковник Макгрегор: западная разведка помогает Украине наносить ракетные удары
В ХМАО ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома в трусах и сланцах
"Царьград": Новой мобилизации в России быть или нет?
В Элисте начали поиски девочки, пропавшей 30 лет назад в Калмыкии
Скотт Риттер: Россия без усилий одержит победу над США
Нутрициолог Котельницкий назвал чай, помогающий похудеть: улун, пуэр и матча
Актёры с Украины потребовали снимать их в западных фильмах
Актёр Игнат Акрачков вспомнил о последних годах жизни Вячеслава Гришечкина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников