Полковник Макгрегор: западная разведка помогает Украине наносить ракетные удары

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Дальнобойные ракетные удары помогает наносить вооружённым силам Украины (ВСУ) западная разведка. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей соцсети.

Фото: wikimedia.org

По словам военного аналитика, для нанесения дальнобойных ракетных ударов украинцами используются американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки.

Эксперт отметил также, что эту информацию администрация президента Джо Байдена скрывает от американского народа.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу над США без каких-либо усилий.