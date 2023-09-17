Дальнобойные ракетные удары помогает наносить вооружённым силам Украины (ВСУ) западная разведка. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей соцсети.
По словам военного аналитика, для нанесения дальнобойных ракетных ударов украинцами используются американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки.
Эксперт отметил также, что эту информацию администрация президента Джо Байдена скрывает от американского народа.
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