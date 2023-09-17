Скотт Риттер: Россия без усилий одержит победу над США

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал шокирующее признание о России, заявив, что она одержит победу над США без каких-либо усилий.

Фото: Фото: The U.S. Army

По мнению эксперта, Россия победит по умолчанию.

"То есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — написал разведчик в своей соцсети.

Американцы живут в утопии, не осознавая реального положения дел, заметил он. США будут обречены, если не изменят свой курс, а РФ одержит победу, заключил аналитик.

Ранее экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.