Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал шокирующее признание о России, заявив, что она одержит победу над США без каких-либо усилий.
По мнению эксперта, Россия победит по умолчанию.
"То есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — написал разведчик в своей соцсети.
Американцы живут в утопии, не осознавая реального положения дел, заметил он. США будут обречены, если не изменят свой курс, а РФ одержит победу, заключил аналитик.
Ранее экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.
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